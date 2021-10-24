17 ألفا و359 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن بلغت 17 ألفا و359 حالة حتى صباح الاحد.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و941 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس السبت.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 849 ألفاً و758 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 821 ألفا و458 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 244 مليوناً و133 ألفاً و259 حالة، شفي منها 221 مليوناً و197 ألفاً و315 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و959 ألفا و628 حالة حول العالم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة