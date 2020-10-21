الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 21-10-2020 02:26 ص

17 مطلوباً في قبضة الأمن مصنفون بالخطير جداً ومطالبات باستمرار الحملة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - انهت الحملة الامنية المستمرة يومها الرابع بتنفيذ عدد من الجولات والمسح الميداني في عدد من المحافظات بحثا عن مطلوبين .

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وبانتهاء اليوم الرابع من الحملة الامنية الموسعة للقبض على فارضي الاتاوات واصحاب السوابق وصل العدد الاجمالي لمن تم القبض عليهم 382 مطلوباً .

 

 

ومن بين هؤلاء المطلوبين فقد تم القاء القبض على ما مجموعه 17 شخصا تم تصنيفهم بالخطير والخطير جداً . 

 

ومن احدث العمليات الامنية ما صرحت به مديرية الامن العام بتنفيذ حملة واسعة في محافظة الكرك اسفرت عن القاء القبض على المطلوب رقم واحد والمصنف بالخطير جداً . 

 

من ناحية اخرى طالب مواطنون باستمرار الحملة الامنية على اصحاب السوابق وفارضي الاتاوات الذين يسببون الرعب للمواطنين وينشرون عدم الاستقرار في المملكة . 

 

 

 


 




 

 


 

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