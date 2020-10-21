17 مطلوباً في قبضة الأمن مصنفون بالخطير جداً ومطالبات باستمرار الحملة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - انهت الحملة الامنية المستمرة يومها الرابع بتنفيذ عدد من الجولات والمسح الميداني في عدد من المحافظات بحثا عن مطلوبين .

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وبانتهاء اليوم الرابع من الحملة الامنية الموسعة للقبض على فارضي الاتاوات واصحاب السوابق وصل العدد الاجمالي لمن تم القبض عليهم 382 مطلوباً .

ومن بين هؤلاء المطلوبين فقد تم القاء القبض على ما مجموعه 17 شخصا تم تصنيفهم بالخطير والخطير جداً .

ومن احدث العمليات الامنية ما صرحت به مديرية الامن العام بتنفيذ حملة واسعة في محافظة الكرك اسفرت عن القاء القبض على المطلوب رقم واحد والمصنف بالخطير جداً .

من ناحية اخرى طالب مواطنون باستمرار الحملة الامنية على اصحاب السوابق وفارضي الاتاوات الذين يسببون الرعب للمواطنين وينشرون عدم الاستقرار في المملكة .



