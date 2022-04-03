17 وفاة و1731 إصابة كورونا سجلت في الأردن الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي عن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي رقم 13، بنسبة 45 بالمئة والبالغة 1731 إصابة مقارنة مع 3171 حالة في الأسبوع رقم 12.

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وقال البلبيسي اليوم الأحد، أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي بلغت 17 حالة وفاة مقارنة مع 28 حالة وفاة في الأسبوع الوبائي رقم 12 بنسبة انخفاض 39 بالمئة.



وبين أنه أجريت 45728 فحص "بي سي آر" خلال الأسبوع رقم 13، مقارنة مع 48944 فحصا خلال الأسبوع 12 بنسبة انخفاض 6.6 بالمئة.



وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 124 حالة مقارنة مع 183 خلال الأسبوع رقم 12 بنسبة انخفاض حوالي 32 بالمئة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 3.78 مقارنة مع 6.5 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 12 بانخفاض حوالي 42 بالمئة.



وبلغ عدد الحالات النشطة 1227 حالة مقارنة مع 2175 حالة خلال الأسبوع رقم 12 بانخفاض حوالي 43 بالمئة، كما بلغت نسبة الحالات في الفئة العمرية 10 - 17 عام، حوالي 7 بالمئة مقارنة مع 10 بالمئة خلال الأسبوع السابق، مبينا ان نسبة إصابة الفئة العمرية 6 -9 سنوات بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 2 بالمئة في الأسبوع الذي سبقه.



وحول البرنامج الوطني للتطعيم، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي أعطيت بلغت 9884 للجرعة الأولى مقارنة مع 8171 خلال الأسبوع السابق، وللجرعة ثانية 17883 مقارنة مع 12408، وللجرعة الثالثة 6932 مقارنة مع 7784، حيث وصل مجموعها 34699 مقارنة مع 28363 خلال الأسبوع رقم 12، وبنسبة ارتفاع حوالي 22 بالمئة.



وأشار إلى أن المجموع الكلي للجرعة الأولى وصل 4740611 بنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، فيما بلغ المجموع الكلي للجرعة الثانية 4455974 بنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 634746 جرعة.



وحول التطعيم في الفئة العمرية 12- 17 عاما، أوضح البلبيسي أن عدد متلقي الجرعة الأولى بلغ 220056 بنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 176300 بنسبة 20 بالمئة، مبينا ان تطعيم الفئة العمرية 5-11 سنة بلغت للجرعة الأولى 172، والجرعة الثانية 84.



وأكد أهمية الالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة، وتلقي المطاعيم بجميع جرعاتها الأولى والثانية والثالثة لمن مضى على تطعيمهم ثلاثة أشهر أو أكثر، للسيطرة على الوضع الوبائي في المملكة.

