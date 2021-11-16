17.5 ألف طلب قُدم لدائرة الجمارك للحصول على إعفاءات جمركية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة إن الدائرة بصدد توسيع نطاق الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تشكيل لجان جديدة لمقابلة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على إعفاءات جمركية لمركباتهم في محافظة اربد والعقبة وذلك لتخفيف الضغط على اللجنة القائمة حالياً في العاصمة عمان، والتسهيل وتقريب المسافات على المراجعين.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها القضاة لمقر لجنة إعفاء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة المنعقدة في نادي الوفاء لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة ماركا.



واستمع القضاة الى ايجاز قدمه رئيس اللجنة عميد جمارك رائد عواد وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من أطباء من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بالإضافة الى مندوب من مركز تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة والصحة النفسية التابع لوزارة الصحة ومندوب عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتحدث عواد عن مجمل اعداد الطلبات المقدمة لدائرة الجمارك للحصول على إعفاءات المركبات والتي بلغت (17500) طلب وقد تم البدء بمقابلة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اعتباراً من تاريخ 4/10/2021 في مبنى نادي الوفاء الذي تم تجهيزه وتهيئته بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما تقوم الدائرة باستقبال الطلبات الكترونياً ويتم تدقيقها وتحديد المواعيد وإصدار قرارات منح الاعفاء او عدمه ويتم استدعاء الأشخاص المقدمين للطلبات كلُ حسب دوره الالكتروني.

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