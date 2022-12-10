%17.77 نسبة اقتراع انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية، لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 17.77%.

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ويبلغ عدد المترشحين الذين يخوضون انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.



وكانت قد تجاوزت 3 غرف تجارية، نسبة الـ 50% في الاقتراع لغاية الساعة 12 و5 دقائق من ظهر اليوم، إذ تجاوزت كل من الغرف التجارية في الطفيلة والمزار الجنوبي والكرك، حيث بلغت نسبة الاقتراع فيها على التوالي الطفيلة 61.14%، المزار الجنوبي 50.53%، الكرك 50%.