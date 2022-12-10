السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

35.51 بالمئة نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة الخامسة والربع

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

وزير الزراعة يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية في عمان

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم السودان

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 50 ألف دينار لدعم أندية المحافظة

أول تعليق إيراني على دعوة الرئيس الصيني طهران لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

28.36 % نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة 3 عصراً

الأعلى للسكان : تحديات سكانية تشهدها المملكة

إضراب الممرضات يتسبب في إلغاء أكثر من 1500 عملية في بريطانيا

المرصد العراقي: اختفاء آلاف العراقيين خلال السنوات الـ 8 الماضية

السبت، 10-12-2022 01:14 م

%17.77 نسبة اقتراع انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية

63946b7a00093


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية، لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 17.77%.

اضافة اعلان


ويبلغ عدد المترشحين الذين يخوضون انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.


وكانت قد تجاوزت 3 غرف تجارية، نسبة الـ 50% في الاقتراع لغاية الساعة 12 و5 دقائق من ظهر اليوم، إذ تجاوزت كل من الغرف التجارية في الطفيلة والمزار الجنوبي والكرك، حيث بلغت نسبة الاقتراع فيها على التوالي الطفيلة 61.14%، المزار الجنوبي 50.53%، الكرك 50%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

35.51 بالمئة نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة الخامسة والربع

www

وزير الزراعة يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية في عمان

6394835482ac9

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 50 ألف دينار لدعم أندية المحافظة

319164119_179734997989156_3226694446778995938_n

28.36 % نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الساعة 3 عصراً

1670673549436

الأعلى للسكان : تحديات سكانية تشهدها المملكة

6360b428d0840

مستقلة الانتخاب: لا تمديد لانتخابات غرف التجارة

أخبار متعلقة
193249f3-f9c0-492f-964b-9deb04448cbd

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

319027738_179683134661009_5714000087859590118_n

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

main_image63945ac9c30a3

%12 نسبة الاقتراع بانتخابات غرف التجارة

image (1)

بدء عملية الاقتراع لانتخابات غرف التجارة

001

قوائم المرشحين النهائية لغرف التجارة - اسماء

4f1542f4-680c-4a42-a853-6c994b45b3bf

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في معان والطفيلة