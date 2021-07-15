172443 طالبا وطالبة يؤدون آخر امتحانات التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري - يٌنهي طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" الخميس، امتحاناتهم، والذي انطلقت أولى جلساته في 24 حزيران/يونيو 2021، بمشاركة نحو 207283 طالبا وطالبة من جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.



وزارة التربية والتعليم أجرت الامتحان ضمن إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها في القاعات حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.



ويتقدم الخميس، 172443طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لأداء الامتحان في المباحث المقررة على جدول الامتحان، وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.



وأوضح المساعفة في تصريحات صحافية " أن الطلبة في مختلف الفروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان، في مبحث الرياضيات بكافة مستوياته الورقة الثانية، ومبحث الإنتاج النباتي، ومبحث العلوم المهنية الخاصة.



ولفت المساعفة إلى أن الامتحانات التي تقدم بها الطلبة جرت في جميع القاعات بالمملكة بكل هدوء وسط التزام الطلبة التام بالتعليمات الناظمة للامتحان.



ويبلغ عدد الطلبة المشتركين بـ”تكميلية التوجيهي” للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية، 207283 طالبًا وطالبة، بينهم 118606 من الطلبة النظاميين، و88677 من طلبة الدراسة الخاصة.





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