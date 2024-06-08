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السبت، 08-06-2024 01:11 م

1729 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1729 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 877 طنا و231 طن فواكه و 29 طن ورقيات و 38 طنا ما بين الفواكه والخضار و 554 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، البصل الناشف 18-30 قرشا، الثوم 150-225 قرشا، البطاطا 25-45 قرشا، البندورة 10-17 قرشا، الخيار 13-20 قرشا، الزهرة 20-35 قرشا، البطيخ 12-17 قرشا والشمام 15-30 قرشا.

 




 

 


 

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