173 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

الوكيل الإخباري - قال محافظ العاصمة سعد شهاب، الجمعة، إنه تم ضبط 173 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل بالعاصمة عمّان منذ بدء الحظر الشامل حتى السادسة مساء.

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وأضاف شهاب، خلال تصريحات صحافية أن مخالفي أمر الدفاع سيحولون إلى المحاكم، ولن يتم التهاون مع المخالفين.



"لم تسجل أي مخالفة للمنشآت (...) ما يدل على الالتزام بأوامر الدفاع (...) هذا يدل على وعي والتزام المواطن " وفقا لشهاب.



ولفت النظر إلى أن أعداد المخالفين أقل من الأسابيع الماضية، مشيرا إلى التزام الغالبية العظمى.



وحول خدمة التوصيل إلى البيوت خلال الحظر الجزئي، قال "نحن بانتظار التعليمات التي ستصدر عن الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة".



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