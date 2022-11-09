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الأربعاء، 09-11-2022 10:56 م

1733 مخالفة بيئية في الزرقاء منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية بيئة الزرقاء المهندس حيدر الربابعة، إن عدد المخالفات البيئية منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى نهاية الشهر الماضي تشرين الأول بلغت 1733 مخالفة بيئية، وشهد شهر آب أعلى عدد مخالفات وبلغت 339 مخالفة، فيما كان شهر شباط الأقل في عدد المخالفات إذ بلغت 82 مخالفة.

وبين الربابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مديرية البيئة تركز خلال هذه الفترة على تطبيق أحكام القانون الإطاري للنفايات الذي يتعلق بالمخالفات البيئية والممارسات الفردية التي تسيء إلى البيئة وتزيد من التلوث البصري من قبل المحال التجارية أو المواطنين أنفسهم، إذ يتعين التخلص من النفايات بطريقة منضبطة وحضارية وليس بطريقة عشوائية.

وأشار إلى أن معظم المخالفات البيئية خلال السنة الحالية كانت تتعلق بطرح مخلفات من الرمال والحصى من قبل المركبات الثقيلة "القلابات والشاحنات" على الطرق العامة.

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