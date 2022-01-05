17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه، 17459 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، الأربعاء، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2021، في يومه الرابع من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

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ويقدم 16900 من طلبة فروع أكاديمية ومهنية مبحث علوم الحاسوب في الجلسة التي تبدأ الساعة 11:00 وتستمر حتى 12:30، فيما يقدّم 559 من طلبة الفروع للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة 14:00 إلى الساعة 15:30، حيث يقدّم منهم مبحث اللغة الفرنسية.



امتحانات تكميلية التوجيهي، انطلقت في 30 كانون الأول/ ديسمبر، وتستمر حتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل.



