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الخميس، 30-11-2023 08:26 م

1752 حدثًا دخلوا دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأحداث الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 1752 حدثاً.

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كما بلغ عدد الأحداث الخارجين من دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، 1780 حدثاً.


وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إن المؤسسات الإيوائية التابعة لها تقدم خدمات الإيواء لجميع الموقوفين والمحكومين في مختلف القضايا التي تخص الأحداث والمحولة من قبل القضاء، مشددة على أن دور تربية تأهيل الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون (موقوفين ومحكومين) تُعنى بتوفير البيئة السليمة للأحداث.


وذكرت الوزارة، أن دور تربية وتأهيل الأحداث تصنف حسب الفئة المستهدفة والجنس، مبينة أنها تقدم للمنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث خدمات التأهيل المتكاملة الإيوائية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية والأكاديمية والتربوية والقانونية والمتابعة الصحية وخدمات الإرشاد الفردي والجمعي والأسري، وتوفير المأكل والمشرب والملبس والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات تعديل السلوك؛ لإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع، وعقد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتقديم كافة الخدمات.


كما توفر الوزارة، برامج التدريب المهني للمنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث والتي تم تنفيذها داخل الدور للفئة العمرية (12-18) فهي تشمل مشاغل الحدادة والنجارة والحقائب والجلود وصيانة الأجهزة الخلوية والكوافير الرجالي وصناعة الحلويات والزراعة بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة للتأهيل الأكاديمي حيث توفر لهم التعليم النظامي وغير النظامي ومحو الأمية ومهارات الحاسوب وثقافة المتسربين، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


وفي جانب المساعدة القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني، قالت الوزارة انه يتم بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، أما فيما يتعلق بالمتابعة الصحية فهناك محاضرات توعوية وخدمات صحية أولية والتحويل للمستشفيات القريبة للحالات التي تتطلب ذلك بناء على التقييم الصحي الذي يتم من خلال العيادة داخل الدار .

 




 

 


 

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