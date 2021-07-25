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الأحد، 25-07-2021 07:12 م

18 ألف طن نفايات في عطلة العيد ووقفة عرفة في عمان

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الوكيل الإخباري - أنهت أجهزة أمانة عمان الكبرى تنظيف المواقع التي تم تحديدها كحظائر لبيع وذبح الأضاحي بتجريف وإزالة النفايات والمخلفات وبقايا الحظائر، ورفع  للانقاض، وأعمال رش وتعقيم تستمر لعدة أيام.

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 وبلغ أعداد المواشي التي تم عرضها في المواقع التي حددتها أعلنت عنها الأمانة لبيع وذبح الأضاحي ( 151380) رأس، فيما وصل العدد الإجمالي المباع (94206) رأس، وعدد الأغنام المذبوحة داخل تلك الموقع (80025) رأس.

 

وفي سياق متصل قام مسلخ أمانة عمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بذبحيات ومعاينة نحو 21987 رأس أغنام و190 رأس من العجول داخل مسالخ الأمانة، فيما استقبل السوق المركزي للخضار والفواكه 6691 طن من المنتجات البستانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. 

 

 

 




 

 


 

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