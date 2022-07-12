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الثلاثاء، 12-07-2022 02:43 م

18 ألف قادم ومغادر عبر مركز جمرك جابر خلال عطلة عيد الأضحى

جابر


الوكيل الاخباري - قال مدير مركز جابر الحدودي، عقيد جمركي، محمد النسور، إنّ أعداد المسافرين القادمين إليه والمغادرين منه تم التعامل معهم داخل المركز بكافة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر خلال عطلة أيام عيد الأضحى بلغ 18 ألف مسافر وزائر، بالإضافة إلى 5 آلاف مركبة.

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وأضاف النسور، الثلاثاء، أنه تم تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين.
وأشار، إلى أنه بناءً على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك، جلال القضاة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، وتعزيز مبنى المسافرين (الركاب) في الكادر الجمركي، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز.


وبين، أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان.


 




 

 


 

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