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الأحد، 04-10-2020 12:34 م

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - أعلن محافظ الطفيلة خالد الجبور، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الطفيلة.

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وأكد الجبور، أن "الإصابات الجديدة سجلت في عدد من مناطق محافظة الطفيلة، وجميعهم مخالطين لمصابين سابقين".

 

وطالب الجبور، في ظل ارتفاع عدد المصابين، إلى "اتخاذ وسائل السلامة العامة في المرافق العامة"، مؤكدا "تواصل اللجان الرقابية على المؤسسات الحكومية والخاصة للحد من انتشار الفيروس".


وكانت محافظة الطفيلة سجلت السبت، 3 إصابات بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 إصابة منذ بداية الجائحة في المحافظة.



 




 

 


 

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