18 شهرًا لتنفيذ إعادة تأهيل طريق السلط – العارضة

الوكيل الإخباري - وقع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة “China First Highway” ليو كاي، اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة من تقاطع الصبيحي ولغاية تقاطع العارضة الممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية، بحضور السفير الصيني في الاردن تشن تشوان دونغ والوفد المرافق له، والذي تم احالته على ائتلاف مقاولين (مقاول صيني ومقاول أردني).

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واستهل الكسبي، كلمته خلال حفل التوقيع، ورفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم, وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال 76 والذي يصادف اليوم الاربعاء، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الاردن ويمد بعمر جلالة الملك.



وأكد الكسبي، عمق ومتانة العلاقات بين الأردن والصين والتي ارسى قواعدها قيادتا البلدين الصديقين ، معربا عن فخره واعتزازه بالتعاون المتجدد والدائم بين البلدين لدعم المشاريع الحيوية في الأردن بشكل يساهم في تحسين البنية التحتية، بالاضافة إلى المشاريع التي تعنى بتطوير قطاعات الصحة والتعليم ومشاريع التنمية المحلية.



وشدد وزير الأشغال، على أن مشروع توسعة وإعادة تاهيل طريق السلط العارضة الممول بمنحة كريمة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة يعد حيويا ومهما وكان على سلم اولويات الوزارة, مبينًا أن المشروع هو من ضمن سلسلة مشاريع تم تنفيذها في الاردن بدعم من الصين.



وقال، إنه سيتم بدء تنفيذ الأعمال في المشروع رسميا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة كافة وأعمال التحويلات؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأعمال في المشروع تبلغ 18 شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ.

