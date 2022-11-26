18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، السبت، أن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن نحو 18 مليار دولار.

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وأضاف خلال حديثه في لقاء عن تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية، أن "العلاقات بين البلدين عميقة ومتجذرة"، مؤكداً أن الكويت من أبرز الدول المستثمرة في الأردن.



وقال الطباع، إن الكويت تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مجال الاستثمار في سوق عمان المالي حيث بلغت 800 مليون دينار خلال العام 2021.



وبلغ التبادل التجاري خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 141 مليون دينار، لافتاً إلى توافر فرص غير مستغلة بالشكل المطلوب سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري.

