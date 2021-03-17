18 % نسبة إشغال المستشفى الميداني في العقبة

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد - ميداني العقبة - الدكتور كامل حوراني إن نسبة إشغال المستشفى المخصص لحالات كورونا وصلت إلى 18 بالمئة.

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وبين حوراني في تصريح صحفي أن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في العقبة 48 حالة، منها 8 حالات في العناية الحثيثة.



وأشار حول جاهزية المستشفى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المستشفى تتمثل في نقص الكوادر التمريضية و الطبية و فنيي الصيانة، مطالبا بضرورة الإسراع بحل هذه الاشكالية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى كورونا.





