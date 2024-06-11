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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 01:04 م

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أرسل الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1865 شاحنة عبر جسر الملك حسين البري تتضمن مساعدات إغاثية وإنسانية للأشقاء هناك.

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وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 1122 شاحنة مع المنظمات الدولية، فيما سيرت الهيئة 743 شاحنة مع القوات المسلحة الأردنية.

 

وبلغ مجموع الإنزالات الجوية التي نفذتها المملكة 358، 257 منها تمت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، و101 إنزالا مع القوات المسلحة الأردنية.

 

كما أرسل الأردن 53 طائرة مساعدات عبر مطار العريش في جمهورية مصر العربية، 40 منها بالشراكة مع منظمات إغاثية و13 طائرة من خلال الهيئة الأردنية الهاشمية.

 

وبلغ عدد الأشخاص المستفيدين بشكل مباشر من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة ما يزيد على 717 ألف شخص بالتعاون مع منظمات شريكة داخل القطاع.

 

ووصل مجموع الوزن الإجمالي لما تم إرساله من مساعدات عبر الأردن إلى 31 ألف طن، منها 20 ألف طن مساعدات غذائية، و2400 طن مساعدات إغاثية والباقي توزعت على المواد الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الضرورية لإدامة الحياة هناك.

 




 

 


 

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