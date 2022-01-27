187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الوكيل الاخباري - قدّر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم عدد مراجعي المستشفى منذ مساء أمس الأربعاء وحتى مساء اليوم الخميس بحوالي 100 مراجع ، و71 مريض غسيل كلى و8 حالات ولادة، فيما تم إجراء 7 عمليات جراحية مستعجلة.



وأكد ملحم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المستشفى، وفي ظل الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة حالياً، نفذ خطة الطوارئ المُعدّة مسبقاً بكل الجاهزية لهذه الظروف؛ من حيث الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، وزيادة الاحتياط في توفير المواد الأساسية الأخرى، سيما دائرة الطوارئ وطوارئ الولادة، والمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء.

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