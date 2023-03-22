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الأربعاء، 22-03-2023 06:48 م

189 سائحا فرنسيا يصلون العقبة على متن طيران عارض مدعوم من هيئة تنشيط السياحة

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الوكيل الاخباري - حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، اليوم الأربعاء، طائرة سياح عارضة ضمن شركة توب أوف ترافيل العالمية، تقل 189 سائحا من فرنسا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا لهذا الموسم لاستقطاب سياح إلى الأردن من فرنسا بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

وأكد وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، أهمية السوق الفرنسي السياحي للمملكة، مشيرا إلى أن استقبال الطائرة في العقبة، وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم السياحة ويزيد من حجم الإيرادات الاقتصادية للمملكة.

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