189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

الوكيل الإخباري - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%.

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وقالت البيانات الرسمية، إن حجم تمويل الخطة للعام الحالي توزع على 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.



ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه.