الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

المؤتمر الدولي الرابع عشر لأطباء القلب ينطلق الأربعاء

19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

عجلون: بدء أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الإثنين، 20-09-2021 07:14 م

19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4084098 مسجلا بزيادة قدرها 6860 مسجلين عن يوم الأحد.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3638442 بزيادة مقدارها 8252 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3185790 بزيادة مقدارها 10877 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 19129 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم 6824232 جرعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

w

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

7202110204158609324785

المؤتمر الدولي الرابع عشر لأطباء القلب ينطلق الأربعاء

920211919464151509058

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

ن

عجلون: بدء أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية

920211918250618885877

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد

وزارة الصحة

إعطاء أكثر من 20 ألف جرعة لقاح السبت

وزارة الصحة

6406079 جرعة لقاح ضد كورونا أعطيت بالاردن

الصحة

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

وزارة الصحة

36 ألف جرعة لقاح أُعطيت في الاردن الأحد

الصحة

38 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين