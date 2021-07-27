%19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 % عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ مجموع التحصيلات خلال النصف الأول من العام الحالي 2.639 مليار دينار، مقارنة بـ 2.215 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.



حيث بلغت التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.867 مليار دينار، مقارنة بـ 1.516مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 ، بزيادة مقدارها 350 مليون دينار، وبنسبة زيادة تصل الى 23 بالمئة.



وبلغت التحصيلات من ضريبة الدخل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 771.7 مليون دينار، مقارنة بـ 698 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 73 مليون دينار وبنسبة 11 بالمئة.



وكان إجمالي مبالغ التحقيقات نتيجة إجراءات التدقيق والتفتيش التي قامت بها الدائرة خلال العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران بلغت حوالي 600 مليون دينار .

