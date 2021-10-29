193 شركة مشغلة لخدمات البريد في المملكة

الوكيل الاخباري- وصل عدد الشركات المشغلة لخدمات البريد في الأردن إلى 193 شركة للبريد الخاص المحلي والدولي، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.



وقالت الهيئة إن عدد شركات البريد المحلي 183 شركة فيما الدولي 10 شركات.



وفي وقت سابق قالت الهيئة إن عدد الشركات المشغلة لخدمات البريد في الأردن 184 شركة للبريد الخاص المحلي وذلك حتى الربع الثالث من العام الحالي، مما يظهر وجود 9 شركات جديدة بعد هذا التاريخ.



وبحسب تقرير تطور البريد 2020 الصادر عن البريد العالمي، تقدم الأردن 19 مرتبة في مؤشر تطور قطاع البريد عالميا، واحتل المركز الرابع عربيا.



بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الأردني 5321 موظفا، منهم 1059 في البريد العام و4262 في البريد الخاص حتى نهاية 2019.



كما بلغ مجموع الشكاوى الواردة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفق تصريحات سابقة على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي نحو 562 شكوى، منها 5 شكاوى متعلقة بالخدمات البريدية حيث بلغت نسبة المعالجة 98% من المجموع الكلي للشكاوى، إذا ما استثنيت شكاوى التغطية والتي تتطلب وقتاً لمعالجتها للتحقق من مواقع مشار إليها في الشكاوى والقيام بالجولات الميدانية للتحقق من طبيعة الشكاوى.



وبحسب موقع الأمم المتحدة تنتشر الشبكة البريدية في جميع أنحاء العالم حيث تضم أكثر من 650 ألف مكتب و 5.3 ملايين موظف.



وتقدم الصناعة البريدية خدمات تشمل كل شيء تقريبا، من توصيل معدات الحماية الشخصية المهمة، والمواد الطبية والأدوية، وضمان قدرة الأطفال على الحصول على المواد التعليمية لمواصلة تعليمهم في المنازل.

اضافة اعلان