196 مليون دينار قيمة بيوعات الشقق والأراضي لغير الأردنيين

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الشقق والأراضي المبيعة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي لغير الأردنيين تبلغ نحو 2.4 ألف شقة وارضا بقيمة 196.7 مليون دينار مقارنة ب 2.4 ألف شقة وارضا بقيمة 175.5 مليون دينار لنفس الفترة بعام 2019.

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وحسب التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة فقد بلغ مجموع الشقق المبيعة لغير الأردنيين خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي 1.6 ألف شقة مقارنة بـ 1.4 ألف شقة لنفس الفترة من عام 2019.



وبلغ مجموع الأراضي المبيعة لغير الاردنيين خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي نحو 821 أرضا مقارنة ب 1.0 الف أرضا لنفس الفترة من عام 2019.



وتمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (540) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (398) قطعة، تلتها قرية الغباوي من نفس المديرية/ حوض الجامعة بعدد (368) قطعة.



أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (641) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (592) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (524) شقة.

تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر تشرين الأول من عام 2021 في المفرق/ قرية بلعما/ حوض الشريفية بعدد (76) قطعة أرض، تلتها في الموقر/ قرية الموقر/ حوض المطبة بعدد (69) قطعة، وفي الزرقاء/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (53) قطعة، ثمّ في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (51) قطعة.



أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (68) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (61) شقة، تلتها شمال عمان/ قرية أبو نصير/ حوض أصهي الفقير بعدد (52) شقة وفي قرية تلاع العلي/ حوض التلاع الشرقي من نفس المديرية وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (43) شقة لكلٍ منهما، وحوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (42) شقة، ثمّ مُجدداً في شمال عمان/ قرية تلاع العلي/ حوض التلاع الشمالي بعدد (40) شقة.



الرأي

