197.3 الف مولود في الأردن العام الماضي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أنه سجل في الأردن العام الماضي 2021 عدد مواليد احياء ذكورا واناثا وصل الى (197,397) مولودا.
وبحسب الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ معدل المواليد الخام في الأردن خلال العام الماضي 2021، وصل إلى 18.1 لكل ألف من السكان، فيما سجلت نسبة الجنس وقت الميلاد 112.5 ذكراً لكل 100 انثى. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وكشفت الأرقام أنه بلغ متوسط عدد المواليد الأحياء في اليوم 514.3 مولودا، فيما بلغ معدل الوفيات الخام 6.0 لكل ألف من السكان، وسجل متوسط عدد الوفيات في اليوم 105.2 وفاة.
وبينت، أنه وصل العدد الكلي للمواليد الاحياء المسجلين حسب الجنس وسنة الميلاد والمحافظة في 2021 ( 101399) ذكر و ( 95998) انثى.
واوضحت أنه تصدرت العاصمة عمّان القائمة بعدد المواليد ذكوراً وإناثاً، بمعدل (40218 ذكراً و 38080 انثى) تلتها محافظة البلقاء (5594 ذكراً و 5501 انثى) فيما سجلت محافظة العقبة أقل نسب في عدد المواليد، بمعدل وصل إلى (2351 ذكراً و 2111 انثى).
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