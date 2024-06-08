2 مليون دينار قيمة عطاءات قطاع المياه في إربد

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة عطاءات قطاع المياه ضمن موازنة مجلس محافظة إربد للعام الحالي 2 مليون دينار، بحسب رئيس المجلس خلدون بني هاني.

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وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن العطاءات شملت مختلف ألوية المحافظة، وتتضمن تحديث شبكات المياه، وإيصال خطوط جديدة في مناطق داخل وخارج التنظيم، بهدف تقليل نسبة الفاقد المائي وخدمة التجمعات السكانية المحتاجة.



وبين أنه من المقرر طرح عطاءات جديدة قريبا لتحسين شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة من المحافظة، وهو ما يخدم المتطلبات الصحية والبيئية.



وأشار بني هاني إلى أن مجموع قيمة المشاريع اللامركزية المطروحة لغاية الآن على موازنة مجلس المحافظة للعام 2024 زادت عن 6.5 مليون دينار، وشملت قطاعات مختلفة، مؤكدا حرص المجلس على متابعة المشاريع المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها ضمن المخصصات المرصودة والمدد المحددة.



يذكر أن موازنة مجلس محافظة إربد المقرة للعام الحالي 2024 بلغت 13.181 مليون دينار .