2 مليون و177 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد

الوكيل الإخباري - يعود 2 مليون و177 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الأحد القادم لبدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا ضمن بروتوكول صحي سيتم تعميمه على كافة المدارس.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن الطابور الصباحي سيقتصر فقط على شعبة واحدة عملا بالتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا .



وعن آلية البيع للطلبة فقد أضاف المساعفة إلى أنها ستتم في الغرف الصفية، لتجنب الاختلاط بين الطلبة عند الشراء مشددا على اتباع الإجراءات الصحية بين الطلبة والكوادر العاملة في المدارس.



وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، قال إن حملة تطعيم ضد كورونا ستنطلق يوم الاحد القادم من خلال نشر 84 فرقة للتطعيم في كافة مدارس المملكة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا .