الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزارة التنمية توجه رسالة مع قرب شهر رمضان

194 ألف حالة كورونا نشطة في المملكة

صور فضائية ترصد جسر بوتين السري لغزو أوكرانيا

2 مليون و177 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد

مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون

أسعار النفط تهبط عالميا

أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

الخميس، 17-02-2022 07:43 ص

2 مليون و177 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد

طلبة


الوكيل الإخباري - يعود 2 مليون و177 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الأحد القادم لبدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا ضمن بروتوكول صحي سيتم تعميمه على كافة المدارس.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن الطابور الصباحي سيقتصر فقط على شعبة واحدة عملا بالتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا .


وعن آلية البيع للطلبة فقد أضاف المساعفة إلى أنها ستتم في الغرف الصفية، لتجنب الاختلاط بين الطلبة عند الشراء مشددا على اتباع الإجراءات الصحية بين الطلبة والكوادر العاملة في المدارس.


وكان  وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، قال إن حملة تطعيم ضد كورونا  ستنطلق يوم الاحد القادم من خلال نشر 84 فرقة للتطعيم في كافة مدارس المملكة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلوس

وزارة التنمية توجه رسالة مع قرب شهر رمضان

إصابات

194 ألف حالة كورونا نشطة في المملكة

2202213221726544362406

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

7202117144635300252699

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

Screenshot_1

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

أخبار متعلقة
عويس

وزير التربية: انطلاق حملة تطعيم ضد كورونا مع بدء دوام الطلبة

التربية ٣

التربية: دوام السبت 6 أسابيع اعتباراً من نهاية نيسان

مدرسة

التربية تنشر آخر الاحصائيات المتعلقة بتطعيم طلبة المدارس

M63A8869

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

M63A8882

طلبة الثانوية العامة يستأنفون الفصل الثاني وجاهيا اليوم

طلبة 3

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط