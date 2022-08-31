2.2 مليون طالب يبدأون عامهم الدراسي الجديد اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ، الأربعاء، التحاق نحو 2.2 مليون طالب بأكثر من 7 آلاف مدرسة، مع انطلاق العام الدراسي 2022/2023، الذي سيشهد دواما يوميا للطلبة بدون اعتماد نظام التناوب الذي طُبق سابقا ضمن إجراءات احترازية متعلقة بجائحة كورونا.

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ولن يشهد العام الدراسي الجديد قيودا على المساحة في الغرف الصفية، وسيُخصص التعليم عن بُعد للطلبة المصابين بفيروس كورونا.



ويأتي التحاق الطلبة بالمدارس على دفعتين، يومي الأربعاء والخميس، لتسليم الكتب وجدول الحصص الأسبوعية، على أن يكون بدء التدريس الفعلي يوم الأحد المقبل، وفق وزارة التربية والتعليم.



وبدأ الأربعاء الماضي، دوام 173 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية قبل أسبوع من بدء دوام الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

