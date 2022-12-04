2.25 مليون دينار لإنشاء مجمع للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري - حدد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، نفقات جديدة لمشاريع رأسمالية لوزارة الزراعة تصل لـ 6.1 مليون دينار، القيمة الأكبر منها لإنشاء مجمع للصناعات الزراعية بقيمة 2.25 مليون دينار.

اضافة اعلان



ويأتي هذا التمويل لتنفيذ اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية والزراعية التي وقتها وزارة الزراعة في تشرين الأول لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية؛ هي مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار، ضمن استثمار إجمالي يصل إلى 5 ملايين دينار.



وستعمل الوزارة وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من (هناغر ومستودعات) وإيصال خدمات ماء وكهرباء، حيث سيقوم المستثمر بالمقابل بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، وسيتم إشغال 75% من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين.



وتشمل نفقات المشاريع الرأسمالية لوزارة الزراعة في مشروع قانون الموازنة الجديد من نفقات (جديدة، مستمرة، وقيد التنفيذ) نحو 22.9 مليون دينار.