الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 02:04 م

2.4 مليون متر مكعب دخلت السدود نتيجة المنخفض الأخير

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري ان الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الأخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على الخميس جميع محافظات المملكة حتى صباح الخميس، الى (45 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وأن اعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في اربد / محطة الحصن (48 ) ملم.اضافة اعلان

 
واوضحت ان كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت خلال الساعات ال 24 الماضية ( 2,4) مليون متر مكعب غالبيتها سجلت في سد الملك طلال بطاقة ( 1,4) مليون متر مكعب فيما لم تسجل السدود الجنوبية اية كميات داخلة اليها خلال الساعات الماضية.
 
ونوهت الوزارة بأنه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد وانسياب كميات من المياه عن اسطح المنازل فإنها تناشد الجميع الى ضرورة التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من فعالية المضخات الغاطسة وحماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد والابتعاد عن مجاري السيول والاودية.
 

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