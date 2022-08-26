الجمعة 26-08-2022
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الجمعة، 26-08-2022 09:59 ص

2.5 مليون أردني معرضون للإصابة بالاضطرابات النفسية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية أطباء الأمراض النفسية في نقابة الأطباء، الدكتور نائل العدوان، إن الدراسات العالمية تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص يعاني من أحد أنواع الاضطرابات النفسية خلال فترة حياته.

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ولفت العدوان، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية، إلى أنه “بنسبة بسيطة، فإن هناك 2.5 مليون أردني عانوا أو سيعانون أنواعا من الاضطرابات النفسية”.


وأشار العدوان، إلى أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 75% من المصابين بالاضطرابات النفسية والعصبية وسوء استخدام المواد المخدرة في البلدان النامية لا يتلقون أي علاج أو رعاية نفسية بسبب النقص في الكوادر العاملة في المعالجة النفسية.


وبين أن وزارات الصحة في العالم، تخصص أقل من 2 % من موازناتها للصحة النفسية، مبينا أن أزمة جائحة كورونا أسهمت بترك آثار كبيرة على الصحة النفسية للبشر.

 

الغد

 




 

 


 

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