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الثلاثاء، 03-11-2020 01:29 م

2.5 مليون متر مكعب خزنتها السدود باول منخفض

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الوكيل الإخباري - اوضح الاستاذ الدكتور معتصم سعيدان  وزير المياه والري ان كميات المياه خلال اول منخفض جوي على المملكة دخلت الى السدود بلغت  (2.5) مليون م3 لترفع التخزين الكلي في السدود الى (103) مليون م3 بنسبة (30.67%) من الطاقة الكلية البالغة (336.4) مليون م3 في السدود الرئيسية الـ (14)  بعد تأخر الهطولات المطرية في المملكة .

وأوضح الوزير سعيدان ان حجم المطر الساقط على جميع مناطق المملكة بلغ (70) مليون متر مكعب مشكلاً ما نسبته (0.9%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8.1) مليار متر مكعب سنويا كانت حصة الاسد فيها لمحافظة معان حيث بلغت كمية الهطول فيها (39) مليون متر مكعب تلتها محافظة العاصمة (7.5) مليون متر مكعب .

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وناشد وزير المياه والري الاخوة المواطنين ضرورة الاستفادة من أية هطولات مطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق التطلعات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على نوعية المياه السطحية والجوفية .


 




 

 


 

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