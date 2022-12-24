2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ نحو 2,642 مليون متر مكعب تركزت في سد الموجب 2 مليون م3.

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وارتفع التخزين الكلي في السدود الى 36,8 مليون م3 ما نسبته 13,13% من طاقتها الكية البالغة 280,760 مليون م3 وهي أقل من نسبة التخزين لنفس الفترة العام الماضي البالغة 38 مليون م3.



وأضافت الوزارة أن حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم ارتفع الى نحو 1,510 مليار م3 من المعدل السنوي العام أي ما نسبته 18,4% من المعدل السنوي البالغ 8,1 مليار م3 سنويا وأن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في القطرانة – سواقة 18,5 ملم.



وسجلت حجم كميات الأمطار الساقطة خلال الساعات الـ24 الماضية على جميع مناطق المملكة 32,4 مليون م3 تركزت على محافظة الكرك 12,5 مليون م3 وعمان 8,5 مليون م3 والطفيلة 7,5 مليون م3 ومعان 1,5 مليون م3 والعقبة 0,7 مليون م3 فيما سجلت مأدبا 1,3 مليون م3.

وبينت الوزارة أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها سجلت في الكرك 5,7 ملم ، والطفيلة 3,4 ملم ، ومعان 0,4 ملم والعقبة 0,7 ملم ، والعاصمة معدلا 1,7 ملم ، ومأدبا 1,6 ملم ، والزرقاء 0,1 ملم ، وجرش 0,1 ملم ، والمفرق 0,2 ملم ، واربد 0,2 ملم ، فيما لم تسجل محافظات البلقاء وعجلون أية هطولات.