السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 08:29 ص

20 ألفا و252 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 20 ألفا 252 حالات حتى صباح السبت.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و16 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 859 ألفا و796 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 43 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، بحسب موقع 'وورد ميتر' العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في الأردن 828 ألفا و528 حالات شفاء.

فيما بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 246 مليونا و785 ألفا و438 حالة، وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و5 آلاف و23 شخصا.

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