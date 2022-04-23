20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

الوكيل الإخباري -

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قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر إنه سيتم السماح لـ 3662 مواطناً اردنياً لاداء مناسك الحج هذا العام وفقا لحصة الأردن التي أقرتها السلطات السعودية.وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن النسبة التي خصصت للأردن هذا العام بلغت 45% من الحصة المعتادة ما قبل كورونا، منوهاً إلى أنها أقل مما كانت عليه في موسم الحج العام الماضي بنسبة أقل من النصف تقريباً.وأشار إلى إنه من المتوقع أن تُعلن السلطات السعودية بشكل رسمي تعليمات وشروط الحج بعد عيد الفطر السعيد.وانتهت فترة التسجيل للحج في الأردن الخميس الماضي، ووصل العدد الكلي 20 ألف مُتقدم.