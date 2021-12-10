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الجمعة، 10-12-2021 10:05 م

20 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين في المدارس

طلبة ٢


الوكيل الإخباري-  قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور فريد حداد، إنّ مستويات الاستعداد في مستشفيات بالعاصمة عالية لكن يتوجب رفع نسب الاستعداد في مستشفيات الشمال والجنوب.

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ولفت حداد، خلال تصريحات صحفية إلى ضرورة تسريع وتيرة صدور نتائج فحوصات “PCR”، محذرا من تكرار أثر الموجات الوبائية على النظام الصحي.


وعن إصابات كورونا في المدارس، لفت إلى وجود 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة وجود آلية واضحة لتطعيم الأطفال.
ونوه إلى عدم وجود أية إصابة في المدارس دخلت إلى أقسام العناية الحثيثة بالمستشفيات.


 




 

 


 

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