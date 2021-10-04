الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن 20 ألف طالب سجلوا لامتحان الثانوية العامة لأغراض رفع المعدل على الدورة الصيفية الماضية وأضاف عبر المملكة أن نسبة القبول بين الطلبة المعيدين وصلت إلى نحو 15%.



وأشار إلى أن عدد طلبات القبول الموحد من طلبة السنوات السابقة وصل إلى 11268 طالبا وطالبة منهم 10120 على مقاعد الدراسة الجامعية فيما تم ترشيح ما بين 250-270 طالب للقبول في الجامعات من المعيدين.



وأضاف أن هناك قرارا بإعطاء صلاحيات للجامعات بقبول الطلبة مسيئي الاختيار قبولا مباشرا.

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