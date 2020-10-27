20 سريرا جديدا في مستشفى جرش لاستقبال مصابي كورونا

الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، أنّ المستشفى قادر على استقبال مزيد من مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز 20 سريرا مؤخرا لاستقبال الحالات.

اضافة اعلان



وبين العتوم، أن مستشفى جرش قادر على رفع قدرته الاستعابية إلى 60 سريرا بشرط تزويد المستشفى بالكوادر الطبية اللازمة.



وأشار، إلى أن القدرة الاستعابية للمستشفى هي 180 سرير، وان عدد الأسرة الموجوده حاليا 140 سرير، حيث إنه يمكن تزويد المستشفى بـ 40 سريرا؛ ويكمن استغلالها لمعالجة مصابي فيروس كورونا.



وأضاف، أن المستشفى يستقبل مصابين بفيروس كورونا من محافظتي جرش وعجلون، ويوجد حالة من البقعة.



ولفت العتوم، إلى أنه تم تخفيض العمليات داخل المستشفى إلى النصف وذلك من أجل المحافظة على ديمومة العمل داخل المستشفى، موضحا أن عيادات مستشفى جرش وقسم الطوارئ في المستشفى استقبل مراجعين من المحافظات المجاورة نتيجة الاكتظاظ الحاصل بالمستشفيات.



وفيما يتعلق بالتعامل والمحافظة على ديمومة العمل داخل مستشفي جرش، قال العتوم، إنه يتم مراجعة خطة العمل داخل المستشفى ومتابعة تزويد مستشفى جرش بالمستلزمات الطبية للتعامل مع مصابي كورونا يوميا.





