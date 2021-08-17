%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

الوكيل الإخباري - أكد مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي الدعجة، الثلاثاء، تخصيص نسبة 20% من مقاعد الجامعات وكليات المجتمع الحكومية، لأبناء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

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وسيتم توزيع الطلبة تنافسياً من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحسب شروط المكرمة الملكية السامية، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة كل محافظة بالمقاعد، مما يحقق العدل وتكافؤ الفرص بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المكرمة.



وقال الدعجة، إن الفئات المستفيدة من بعثة المكرمة الملكية السامية، التي تشمل 11 جامعة حكومية و 19 كلية مجتمع هم، أبناء وبنات شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأبناء وبنات الضباط، والأفراد العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية محسوبة من تاريخ تجنيدهم وحتى تاريخ 2021/10/1، إضافة إلى أبناء وبنات المتوفين أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية أو المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب إصابتهم أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية أو العمليات الحربية، وأبناء وبنات المتقاعدين العسكريين.



وأشار إلى أن هذه المكرمة تعد تقديرا من القيادة الهاشمية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية العاملين والمتقاعدين، وتكريما لهم لما بذلوه و يبذلونه من عطاء متميز، وإدراكا منها لما للعلم من قيمة وأهمية بالغة في صقل شخصية المواطن الأردني، وتنمية مواهبه ليكون واعيا مدركا أمينا على صون تراب الوطن وتعظيم إنجازاته.



وبين أن شروط الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية، واضحة بشكل تفصيلي عبر الموقع الإلكتروني للمديرية (www.demc.jaf.mil.jo)، مشددا على أهمية قيام الراغب بالتقديم للمكرمة بقراءة جميع الإرشادات والشروط والاستعانة بالفيديو التوضيحي والمنشورات على الموقع، حيث تبدأ عملية تقديم الطلبات بالتزامن مع موعد تقديم طلبات القبول الموحد.



وأكد العميد الدعجة أن جميع الطلبات أصبحت إلكترونية، ولن يطلب من الطالب أي وثائق ورقية، حيث أكملت المديرية عملية الربط الإلكتروني مع جميع الجهات المعنية، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووزارة التربية والتعليم، وباقي الجهات المعنية ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من استفادة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الأردنية في حال كان الطالب محقق لشروط الابتعاث للمكرمة الملكية السامية، ويتم توزيعهم تنافسيا حسب السياسة العامة للقبول في الجامعات الحكومية الأردنية وبما ينسجم مع تعليمات المكرمة.



وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة من السنوات السابقة، كشف العميد الدعجة أنه تم التنسيق مع مجلس التعليم العالي والموافقة على تخصيص ما نسبته 20% من المقاعد التي سيخصصها المجلس لطلبة السنوات السابقة للطلبة المستفيدين من بعثة المكرمة الملكية السامية، كما تم تخصيص 15 مقعدا في كل جامعة حكومية لأبناء الشهداء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولهم الأحقية باختيار ما يرغبون به من تخصص، ويتم الإنفاق عليهم من صندوق خاص بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.



أما بخصوص طلبة كليات المجتمع (مرحلة الدبلوم)، بين العميد الدعجة أنه يتم ابتعاث الطلبة للدراسة في كليات المجتمع الحكومية لمرحلة الدبلوم من خلال التنسيب للكليات بأسماء الطلبة أو من خلال القبول المباشر من خلال الكلية التي يرغب الطالب الدراسة بها، مشيرا إلى أن المكرمة الملكية السامية تغطي جميع ساعات الخطة الدراسية للطلبة المبتعثين، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بغض النظر عن التخصص.

