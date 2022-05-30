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20.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول

الإثنين، 30-05-2022 10:51 ص

20.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول

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الوكيل الاخباري- ارتفع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 20.3 بالمئة، ليبلغ 2.283 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 1.899 مليار دينار.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الربع الأول من هذا العام، بنسبة 39.6 بالمئة، لتبلغ 1.992 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.427 مليار دينار. كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 43.1 بالمئة، أي ما مقداره 1.815 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 1.268 مليون دينار.


ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 177.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 11.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 159.5 مليون دينار.


أما المستوردات، ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 28.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 4.276 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 3.326 مليار دينار.


وبين التقرير أيضا أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 46.6 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 42.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 3.7 نقطة مئوية.


وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 715.0 مليون دينار خلال شهر آذار من العام الحالي، مقابل 466.4 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 53.3 بالمئة.

 

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