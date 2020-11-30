20.3% نسبة الفحوصات الإيجابية و1941 يتلقون العلاج منهم 462 في العناية الحثيثة

الوكيل الاخباري -

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بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي أجرتها الفرق الطبية خلال الـ24 ساعة الماضية 20.3%.وبحسب الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (228) حالة، فيما غادرت (191) حالة المستشفيات بعد شفائها.فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.وبخصوص حالات الشفاء فقد بلغ عددها لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (6,454) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (155,026) حالة.