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الأربعاء، 25-05-2022 09:00 ص

200 ألف أردني راجعوا عيادات نفسية حكومية

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان، إن 200 ألف شخص راجع عيادة الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي، متحدثا عن نية حكومية لتطوير خدمات الصحة النفسية.

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وقال العدوان إن 52 عيادة طب نفسي تابعة لوزارة الصحة منتشرة في المملكة، و55 عيادة طب نفسي في القطاع الخاص غالبيتها تتخذ من عمّان مقرا لها.


ويوجد في الأردن 135 طبيبا نفسيا مسجل في جمعية الأطباء النفسيين، إلى جانب 40 اختصاصيا في أمراض نفسية في وزارة الصحة بحسب العدوان وهو رئيس جمعية الأطباء النفسيين في نقابة الأطباء.


وأشار إلى أن 5% نسبة الذين يعانون من الاضطرابات النفسية الشديدة لافتا النظر إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تشمل اضطرابات الأكل والخوف . ( المملكة) 
 

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