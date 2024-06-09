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الأحد، 09-06-2024 08:25 م

200 مراجع يوميًا لعيادات البعثة الطبية من الحجاج الأردنيين

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الوكيل الإخباري - قال رئيس البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحجاج الأردنيين الدكتور ماجد اسعد، إن عدد المراجعين للعيادات الطبية المرافقة لبعثة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة بلغ 200 مراجع يوميًا أغلبهم من كبار السن طلبًا لأدوية الضغط والسكري والرشح.

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وأضاف الدكتور اسعد، أنه لم تسجل أي حالة خطرة للحجاج الأردنيين لدى البعثة سواءً في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن البعثة الطبية عملت على افتتاح عيادتين بمنطقتي الجرول والحفاير بمكة المكرمة بكادر يتألف من 22 طبيبًا و18 من المهن المساندة الأخرى من تمريض وصيادلة.


وأشار إلى أن البعثة الطبية والإدارية تقدم خدمات برنامج التوعية الصحية من أجل حفظ صحتهم وسلامتهم، ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج، وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.


ونوه إلى أن هناك تنسيقًا مع البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بخصوص الحالات الخطرة إن وجدت، وحيث أن أغلب الحالات المراجعة لعيادات البعثة الطبية تعاني من أعراض انفلونزا وارهاق وتعب جسدي جراء السفر وارتفاع درجات الحرارة.

 




 

 


 

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