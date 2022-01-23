200 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني

الوكيل الإخباري - أدى 200 مهندس ومهندسة القسم القانوني، أمس السبت، أمام نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد الزعبي.

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وقال الزعبي إن النقابة تعد كبرى النقابات المهنية وتضم 180 ألف مهندس ومهندسة، وهي من أعلى النسب في العالم، والتي تمثل مهندسا لكل 45 مواطنا محليا، فيما تمثل النسبة العالمية مهندس لكل 400 شخص حول العالم، مشيرا إلى أن الظروف التي تعيشها البلاد والتراجع النسبي في حركة التبادل التجاري، إضافة إلى انخفاض نسب النمو كلها عوامل أثرت سلبا على ايجاد فرص التدريب والتشغيل للمهندسين، لكن مجلس النقابة وقع العديد من اتفاقيات التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمشروعات التنموية المختلفة من أجل البحث عن فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها.



ولفت إلى أن النقابة ستبدأ في 18 شباط المقبل بانتخاب مجالس الفروع وممثلي الفروع في الهيئة المركزية، يليها انتخابات مجالس الشعب وممثليها في الهيئة المركزية ثم انتخابات هيئة المكاتب، وأخيرا انتخابات مجلس النقابة في 13 أيار المقبل.