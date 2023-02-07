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الثلاثاء، 07-02-2023 10:29 م

207 مهندسين يؤدون القسم القانوني للنقابة

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الوكيل الإخباري - أدى 207 مهندسين ومهندسات القسم القانوني في نقابة المهندسين، أمس الاثنين.

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وقدم ممثل المجلس الدكتور بشار الطراونة، التهنئة للمهندسين الجدد بمناسبة تخرجهم وانضمامهم لنقابة المهندسين، مؤكداً أن النقابة "تفتخر وتعتز بمهندسيها على كامل مساحات الوطن وفي الخارج، لما يتميز به المهندس الأردني من كفاءة مشهود بها في كافة مواقع العمل".


وتخلل حفل أداء القسم القانوني، استعراض قصص نجاح لمهندسين برزوا في عملهم، وآخرين شقوا طرقهم وبنوا مشاريعهم بأنفسهم.


وفي نهاية الحفل، ردد المهندسون الجدد القسم القانوني والقسم العربي الذي تلاه رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس منذر وهبة، وتسلموا بطاقات العضوية والشهادات.

 

 




 

 


 

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