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الثلاثاء، 02-11-2021 09:10 ص

21 ألفا و457 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 21 ألفا و457 حالة حتى صباح الثلاثاء.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و52 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 864 ألفاً و661 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 43 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 832 ألفا و152 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 247 مليوناً و889 ألفاً و155 حالة، شفي منها 224 مليوناً و589 ألفاً و24 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و21 الفا و471 حالة حول العالم.

 




 

 


 

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