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الأربعاء، 03-11-2021 09:22 ص

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن الأربعاء

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 21 ألفا و650 حالة حتى صباح الاربعاء.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و62 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 866 ألفاً و451 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 43 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 833 ألفا و739 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 248 مليوناً و308 آلاف و490 حالة، شفي منها 225 مليوناً و9 آلاف و316 حالة.

 




 

 


 

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