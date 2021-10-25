الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، أيمن العوايشة، الإثنين، إنه ظهرت ظاهرة جرمية خلال أزمة كورونا، وهي انتحال عدد من الأشخاص صفة أفراد من فرق التقصي الوبائي، لجمع النقود.



وأضاف العوايشة، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أنه انتهت هذه الظاهرة بنهاية عام 2020، لتظهر بعد ذلك جريمة تزوير شهادات المطاعيم في البلاد.



وأوضح أن هنالك 21 قضية منظورة، بتزوير شهادات المطاعيم في الأردن، تورط فيها 95 شخصا.

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