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السبت، 19-03-2022 04:58 م

21 مرشحا يتنافسون على رئاسة 5 بلديات في جرش

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الوكيل الإخباري - تشهد محافظة جرش تنافسا بين 21 مرشحا لرئاسة 5 بلديات، وهي جرش الكبرى والمعراض وبرما وباب عمان والنسيم.

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ويتنافس 65 مرشحا لمجلس المحافظة على 14 مقعدا، و139 مرشحا لعضوية المجالس البلدية على 38 مقعدا.


وبلغ عدد أصوات الناخبين في محافظة جرش 116302، وقسمت الهيئة المستقلة للانتخاب محافظة جرش إلى 7 دوائر انتخابية لانتخابات مجلس المحافظة، وفق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة.


وقال رئيس لجنة انتخاب قصبة جرش محمد العلاونة إن 4 مرشحين يتنافسون على رئاسة البلدية و27 مرشحا لعضوية مجلس المحافظة يتنافسون على 5 مقاعد، و33 مرشحا لعضوية البلدية يتنافسون على 9 مقاعد.


وأضاف العلاونة، بأنه يوجد في جرش 36 مركز اقتراع وفرز و129 صندوقا ومركز تجميع واحد.


وبلغ عدد الناخبين لرئاسة البلدية 52026 ناخبا وعدد الناخبين لمجلس المحافظة 62233 ناخبا (لوجود تجمعات خارج حدود البلدية يحق لهم التصويت).


وبين رئيس لجنة انتخاب الدائرة الرابعة (المعراض) عمر الفقيه، بأن مرشحين يتنافسان على رئاسة بلدية المعراض و9 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد لعضوية مجلس المحافظة و31 مرشحا لعضوية المجلس البلدي يتنافسون على 6 مقاعد.


وبلغ عدد الناخبين في منطقة المعراض 23060 ناخبا، حيث يوجد 14 مركز اقتراع و58 صندوقا ومركز لتجميع الأصوات، وتضم بلدية المعراض 5 مناطق وهي الكتة وريمون وساكب والحداده ونحلة، وفق الفقيه.


وأوضح رئيس لجنة انتخاب الدائرة الخامسة (باب عمان) عقلة القادري، عن تنافس 6 مرشحين لرئاسة بلدية باب عمان و9 مرشحين لعضوية مجلس المحافظة يتنافسون على مقعدين و24 مرشحا لعضوية مجلس البلدي يتنافسون على 9 مقاعد.


وبلغ عدد الناخبين الدائرة الخامسة 8639 ناخبا ويوجد 7 مركز اقتراع وفرز و26 صندوقا ومركز لتجميع الأصوات، وفق القادري.


وأوضح رئيس لجنة انتخاب الدائرة السادسة (النسيم) هاشم أبو احمده، بأن 4 مرشحين يتنافسون على رئاسة البلدية و10 مرشحين لعضوية مجلس المحافظة يتنافسون على مقعدين و34 مرشحا لعضوية البلدية يتنافسون على 9 مقاعد.


وبلغ عدد الناخبين في الدائرة السادسة 14552 ناخبا، حيث يوجد 10 مراكز اقتراع وفرز و39 صندوقا انتخاب ومركز لتجميع الأصوات، وفق أبو احمده.


وأشار رئيس لجنة انتخاب الدائرة السابعة (قضاء برما) مازن المومني، إلى تنافس 5 مرشحين لرئاسة بلدية برما و10 مرشحين لمجلس محافظة جرش يتنافسون على مقعدين و17 مرشحا لعضوية المجلس البلدي يتنافسون على 6 مقاعد.


وبلغ عدد الناخبين في الدائرة السابعة 7905 ناخبين، ويوجد 9 مركز اقتراع وفرز و26 صندوقا، وفق المومني.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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